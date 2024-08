Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto ad Ancona indicano condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 30°C nel corso della mattina e del primo pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Nel corso della mattinata, il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 20-25 km/h provenienti da Nord Est.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 30°C. La brezza proveniente da Est – Nord Est potrà raggiungere i 20 km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, sebbene il cielo resterà per lo più sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 26-27°C. Il vento proveniente da Sud Est sarà moderato, con velocità intorno ai 10-15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto ad Ancona indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento di intensità moderata. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire una lieve diminuzione nel fine settimana. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo ad Ancona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.3 SE max 6.8 Scirocco 63 % 1008 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 7.3 O max 7.6 Ponente 54 % 1008 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +27.5° Assenti 9.9 ONO max 10.5 Maestrale 50 % 1009 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +31.2° prob. 2 % 12.9 N max 14.1 Tramontana 51 % 1009 hPa 12 cielo sereno +30.1° perc. +32° Assenti 20.8 NE max 16.5 Grecale 55 % 1008 hPa 15 cielo sereno +29.5° perc. +31.3° Assenti 16.4 E max 15.1 Levante 56 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +29.3° Assenti 10.6 SE max 11.8 Scirocco 66 % 1006 hPa 21 poche nuvole +25.7° perc. +26.2° prob. 2 % 5.2 E max 5.5 Levante 73 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:24

