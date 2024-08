Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bergamo per Domenica 4 Agosto mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere fino a 3,2km/h. Le precipitazioni saranno presenti con un’intensità di 0.2mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature che oscilleranno intorno ai +28,9°C, percepiti come +30,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero aumentare leggermente, con un’intensità di 0.2mm.

In serata, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con piogge più consistenti. La copertura nuvolosa sarà al 100%, le temperature si abbasseranno a +20,8°C, percepite come +21,2°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 9km/h da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno più abbondanti, con un’intensità di 0.85mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un’instabilità atmosferica che potrebbe portare a piogge intermittenti e un cielo spesso coperto. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma sarà consigliabile avere con sé un ombrello per affrontare le precipitazioni previste. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.13 mm 10.1 NNE max 10.3 Grecale 92 % 1011 hPa 3 poche nuvole +19° perc. +19.3° prob. 32 % 8.4 NNE max 6.9 Grecale 88 % 1011 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° prob. 23 % 4 NNE max 4.6 Grecale 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 14 % 6.7 SO max 5.4 Libeccio 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +28.5° perc. +29.6° prob. 27 % 5.7 SSO max 5.1 Libeccio 55 % 1011 hPa 15 cielo coperto +29° perc. +30.2° prob. 22 % 6.9 S max 5.5 Ostro 54 % 1010 hPa 18 cielo coperto +25.1° perc. +25.6° prob. 30 % 2.8 S max 3.5 Ostro 76 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.85 mm 9 NNE max 9.7 Grecale 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:42

