Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

Domenica 1 Settembre a Bolzano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e instabili. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata fino al pomeriggio. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. Tuttavia, nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata, trasformandosi in piogge moderate verso sera.

Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori che oscilleranno tra i +19,3°C e i +31°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, garantendo comunque un clima piacevole nonostante le precipitazioni. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 10km/h. La direzione del vento varierà da Nord Est a Sud Ovest nel corso della giornata, mantenendo una certa costanza nella sua intensità.

Le precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioviggine leggera, si intensificheranno nel corso della giornata, portando a piogge moderate nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità relativa dell’aria sarà elevata, attestandosi intorno all’88% al mattino e scendendo al 42% nel primo pomeriggio, per poi risalire fino al 93% in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020hPa al mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata.

In conclusione, Domenica 1 Settembre a Bolzano si prevede un’alternanza di condizioni meteo che porteranno a una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni in aumento nel corso della giornata e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare un clima variabile. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bolzano per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 18 % 3.5 NE max 5.2 Grecale 88 % 1020 hPa 4 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° prob. 10 % 4.2 NE max 5.3 Grecale 89 % 1020 hPa 7 nubi sparse +23.4° perc. +23.7° prob. 4 % 2.1 N max 3.5 Tramontana 75 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +29.2° perc. +30° 0.13 mm 4 OSO max 5.6 Libeccio 51 % 1016 hPa 13 cielo coperto +31.1° perc. +31.3° prob. 78 % 6.9 SSO max 9 Libeccio 42 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +28.7° perc. +30° 0.11 mm 4.5 S max 8.1 Ostro 56 % 1013 hPa 19 pioggia moderata +20.3° perc. +20.8° 2.06 mm 5.9 NE max 8.6 Grecale 93 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +19.6° perc. +20.1° 0.37 mm 3.6 NE max 4.5 Grecale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:48

