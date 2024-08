Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso indicano un fine settimana in cui le condizioni atmosferiche subiranno variazioni significative. Venerdì inizierà con cielo sereno, ma nel pomeriggio sono attese piogge leggere. Sabato vedrà un aumento della nuvolosità e delle temperature, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Domenica sarà caratterizzata da cielo nuvoloso e possibili piogge nel pomeriggio. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo nel fine settimana a Campobasso.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Campobasso, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, con una leggera percezione di calore di 20,7°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di vento fino a 3,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 29,4°C, con una percezione di calore di 29,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature massime saranno di 30,4°C, con una percezione di calore di 29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente da Nord Est. È prevista una probabilità del 11% di precipitazioni, con un’umidità del 35% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

Alla sera, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con un cielo coperto al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,3°C, con una percezione di calore costante. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 7km/h da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà dell’18%, con un’umidità del 44% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,1°C, con una percezione di calore costante. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di vento fino a 4,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina di Sabato si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 5%. Le temperature saliranno fino a 30,6°C, con una percezione di calore di 30°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con una copertura nuvolosa del 81%. Le temperature massime saranno di 31,2°C, con una percezione di calore di 30,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,2km/h da Ovest. È prevista una probabilità del 11% di precipitazioni, con un’umidità del 34% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

Alla sera, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con un cielo coperto al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,6°C, con una percezione di calore costante. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,2km/h da Sud Ovest. È prevista una probabilità del 11% di precipitazioni, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,9°C, con una percezione di calore di 21,7°C. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di vento fino a 5,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina di Domenica inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature saliranno fino a 30,6°C, con una percezione di calore di 29,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 31,1°C, con una percezione di calore di 30,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,6km/h proveniente da Nord Est. È prevista una probabilità del 19% di precipitazioni, con un’umidità del 34% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

Alla sera, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,7°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,6km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Campobasso si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Venerdì sarà caratterizzato da un inizio soleggiato che si trasformerà in piogge leggere nel tardo pomeriggio. Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Domenica sarà contraddistinta da un cielo nuvoloso e possibili piogge nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo nel fine settimana a Campobasso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.