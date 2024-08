Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Campobasso indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 30°C.

Durante la notte, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30°C verso le ore centrali della mattinata. Nel pomeriggio, invece, sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con temperature che si abbasseranno fino ai +25°C.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una leggera probabilità di piogge isolate. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, garantendo una serata fresca e gradevole.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Campobasso, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo generalmente sereno e temperature che si manterranno stabili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni improvvisi del tempo e monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Campobasso

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 4.2 ONO max 5.1 Maestrale 71 % 1017 hPa 4 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.4 ONO max 5.1 Maestrale 66 % 1017 hPa 7 cielo sereno +24.8° perc. +24.5° Assenti 6.7 N max 8.3 Tramontana 44 % 1017 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +28.3° Assenti 10.3 NNE max 10.6 Grecale 32 % 1016 hPa 13 nubi sparse +29.2° perc. +28.3° prob. 14 % 13.3 NNE max 15 Grecale 34 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +25.1° perc. +25° 0.49 mm 3.7 NNE max 11.9 Grecale 52 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.21 mm 4.7 O max 5.3 Ponente 76 % 1018 hPa 22 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° prob. 32 % 6.9 O max 6.8 Ponente 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:35

