Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

Mercoledì 14 Agosto a Gravina in Puglia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno molto elevate, con valori che raggiungeranno punte massime nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà avvolta da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire rapidamente, con valori che supereranno i 30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà debole e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Gravina in Puglia, con temperature che raggiungeranno punte massime intorno ai 37-38°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Est – Sud Est, ma non ci saranno precipitazioni in vista.

In serata le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque elevate, attorno ai 28-29°C. Il cielo resterà sereno e il vento sarà ancora presente, seppur in modo più lieve rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da sole, caldo e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +24.9° Assenti 3.6 N max 4.7 Tramontana 50 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 2.4 ONO max 3.5 Maestrale 54 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +29.3° Assenti 0.9 NNE max 2.1 Grecale 34 % 1011 hPa 10 cielo sereno +35.6° perc. +34° Assenti 6.6 ESE max 8.2 Scirocco 22 % 1011 hPa 13 cielo sereno +37.9° perc. +35.8° Assenti 11.8 ESE max 13.4 Scirocco 16 % 1009 hPa 16 cielo sereno +35.5° perc. +33.6° prob. 4 % 17.1 E max 17 Levante 20 % 1009 hPa 19 cielo sereno +29.6° perc. +28.1° Assenti 6.6 ESE max 7.3 Scirocco 26 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27.2° perc. +26.6° Assenti 3.2 S max 4.9 Ostro 30 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:50

