Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Lamezia Terme indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che oscillerà tra i +26,4°C e i +32,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di brezza. L’umidità si attesterà intorno al 52%-74%.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con possibilità di piogge leggere. Le temperature massime si manterranno intorno ai +32,1°C. Il vento soffierà sempre da Ovest – Sud Ovest, con intensità leggermente superiore rispetto alla mattina. L’umidità aumenterà fino al 60%.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino ai +22,9°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord, con intensità leggera. L’umidità aumenterà fino all’85%.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Lamezia Terme, si prevede un ritorno alle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.6° Assenti 5.3 NNO max 7.3 Maestrale 84 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.4° Assenti 4.7 N max 6.7 Tramontana 88 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.6 O max 6.2 Ponente 74 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +34.1° Assenti 10.7 OSO max 8.8 Libeccio 52 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +31.2° perc. +34.6° 0.59 mm 13.8 O max 13 Ponente 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +29.9° perc. +32.6° prob. 35 % 11.3 O max 11.6 Ponente 60 % 1015 hPa 18 poche nuvole +24.9° perc. +25.7° prob. 20 % 7.4 ONO max 10.9 Maestrale 85 % 1016 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +24.1° Assenti 4.2 NNO max 6.8 Maestrale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 19:53

