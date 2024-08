Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Lamezia Terme indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura che si attesterà intorno ai +24°C. Nel pomeriggio, è prevista la possibilità di piogge leggere con una temperatura massima di +30°C. Durante la sera, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai +22°C.

Nel dettaglio, la copertura nuvolosa sarà in aumento nel corso della giornata, passando da poche nuvole al mattino a cielo coperto nel pomeriggio e sera. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali, provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Le precipitazioni sono attese soprattutto nel primo pomeriggio, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1013hPa.

Guardando oltre, per i prossimi giorni a Lamezia Terme, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo e temperature che si manterranno gradevoli, ideali per godersi le ultime giornate estive in Calabria.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 30 % 6.9 NNE max 8.9 Grecale 78 % 1015 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 6.3 NNE max 7.8 Grecale 73 % 1014 hPa 6 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° prob. 4 % 3.9 N max 8.5 Tramontana 62 % 1014 hPa 9 nubi sparse +29.9° perc. +30.3° prob. 21 % 8.1 OSO max 10.1 Libeccio 46 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.6° perc. +30.8° prob. 6 % 10.4 OSO max 11.6 Libeccio 52 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +27° perc. +28.5° 0.21 mm 7 OSO max 8.3 Libeccio 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +23.4° prob. 12 % 4 NO max 5.9 Maestrale 87 % 1013 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.3° Assenti 4.7 N max 6.6 Tramontana 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:21

