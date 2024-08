Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Modugno indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 32,5°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore leggermente superiore a causa della temperatura percepita che arriverà a 33°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Modugno, con una temperatura che raggiungerà il picco massimo di 32,5°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di circa 15,2km/h, mantenendo l’umidità al 40%.

Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con il termometro che si attesterà intorno ai 29,5°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Nord Est con una velocità di 2,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Modugno confermano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di godere appieno di questa giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo che caratterizzerà la zona di Modugno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 6.1 NO max 8.6 Maestrale 59 % 1012 hPa 4 cielo sereno +26.8° perc. +27.7° Assenti 6 NO max 7.3 Maestrale 58 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +29.2° Assenti 5.7 NNO max 6.9 Maestrale 49 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +31.5° Assenti 9 NNE max 6.6 Grecale 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +33° Assenti 15.2 NE max 11.9 Grecale 40 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +31.6° Assenti 13.2 ENE max 12.6 Grecale 42 % 1014 hPa 19 cielo sereno +29.9° perc. +30.3° Assenti 7.4 E max 8.4 Levante 46 % 1015 hPa 22 cielo sereno +29.3° perc. +29.6° Assenti 3.2 NO max 4.7 Maestrale 46 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:35

