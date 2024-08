Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Mola di Bari indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest potrà raggiungere i 23,7km/h con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 30°C verso le ore 10:00. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest potrà raggiungere i 19,4km/h con un’umidità che si attesterà intorno al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest potrà raggiungere i 15,2km/h con un’umidità del 49%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 27°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest potrà raggiungere i 8,2km/h con un’umidità del 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 1 Settembre a Mola di Bari prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, magari approfittando delle spiagge della zona per un ultimo bagno estivo. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Mola di Bari.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.2° perc. +28.7° prob. 4 % 14.3 NO max 25.7 Maestrale 64 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 12.9 NO max 21.7 Maestrale 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +29° prob. 15 % 13.4 NO max 17.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +30.5° prob. 11 % 15.6 NNO max 19.4 Maestrale 45 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +31.6° Assenti 14.8 NNO max 18 Maestrale 50 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +31.3° Assenti 10.1 N max 12.3 Tramontana 50 % 1010 hPa 19 cielo sereno +28.3° perc. +29.6° Assenti 9.1 N max 13 Tramontana 57 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +29.1° Assenti 5.6 O max 7.4 Ponente 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:19

