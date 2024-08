Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Monopoli indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, mentre verso sera è previsto un aumento delle nuvole sparse.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 28°C e i 29,5°C nelle prime ore del giorno, per poi raggiungere punte di 32,7°C nelle ore centrali. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa della presenza di venti che soffieranno con intensità variabile da bava di vento a brezza vivace.

La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 49,6km/h durante la notte e le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà intorno al 66% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Per quanto riguarda le previsioni del tempo nei prossimi giorni a Monopoli, è probabile che la situazione rimanga stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature potrebbero subire variazioni minime, ma nel complesso si prevede un clima caldo e asciutto per il resto della settimana.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Monopoli si prospetta come una giornata all’insegna del sole e del caldo, ideale per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le alte temperature.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +28.5° perc. +29.8° Assenti 28 NO max 47.5 Maestrale 57 % 1009 hPa 4 poche nuvole +27.7° perc. +29.5° Assenti 29.4 NO max 45.7 Maestrale 65 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +30.7° Assenti 29.1 NNO max 37.8 Maestrale 66 % 1010 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +32.4° Assenti 24.6 NNO max 24.8 Maestrale 64 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.3° perc. +32.7° Assenti 23.2 NNO max 25.6 Maestrale 66 % 1010 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +31.7° Assenti 18.8 NNO max 23.9 Maestrale 62 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +29.4° prob. 3 % 11.6 NNO max 18 Maestrale 73 % 1011 hPa 22 poche nuvole +26.9° perc. +28.7° prob. 6 % 11.5 O max 13.9 Ponente 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:28

