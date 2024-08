Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Romano di Lombardia per il weekend: cieli sereni o parzialmente nuvolosi, temperature gradevoli, assenza di precipitazioni e vento leggero. Sabato e Domenica si prevedono con umidità costante e pressione atmosferica stabile. Ideali per attività all’aperto e godersi il bel tempo.

Venerdì 23 Agosto

Nella notte a Romano di Lombardia ci sarà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,9°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà a 6,4km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature saranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si alzeranno fino a +22,4°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,8km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,4km/h da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 24 Agosto

Nella notte a Romano di Lombardia il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 4km/h da Est, con raffiche fino a 4,6km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si alzeranno fino a +21,5°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h da Nord Est. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h da Nord Est. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Nella notte a Romano di Lombardia il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 4,6km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature saranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si alzeranno fino a +21,5°C, con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata le condizioni meteorologiche vedranno un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Romano di Lombardia si prospetta con condizioni meteorologiche generalmente stabili e temperature piacevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con temperature che si manterranno gradevoli. Le precipitazioni saranno assenti e il vento sarà per lo più leggero. È prevista un’umidità costante e una pressione atmosferica stabile. Sia Sabato che Domenica si preannunciano quindi come giornate ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo.

