Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Saronno si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e moderate durante la mattina e il primo pomeriggio, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci aspettiamo piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 1-3%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 4 e i 6 km/h.

Nel primo pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, diventando moderate con una probabilità di pioggia intorno allo 0-1%. Le temperature massime raggiungeranno i 28-30°C, con una sensazione di caldo che potrebbe superare i 30°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Est con una velocità tra i 5 e i 6 km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente, con il ritorno di cielo sereno e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-27°C, mentre il vento ruoterà verso Sud Ovest mantenendo una lieve brezza.

In conclusione, per Sabato 24 Agosto a Saronno possiamo prevedere un inizio di giornata con piogge leggere e moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata con il ritorno del sereno. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una sensazione di caldo che potrebbe risultare piuttosto elevata. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni durante la mattina e il primo pomeriggio, per poi godere di un clima più mite e gradevole nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° prob. 22 % 2.4 NNE max 4.6 Grecale 74 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.17 mm 3.7 NNE max 4.6 Grecale 83 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.65 mm 1.6 NNE max 3.6 Grecale 84 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.38 mm 4.1 SSE max 5.6 Scirocco 66 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +28.9° perc. +30.5° 0.51 mm 2.3 SSO max 3.4 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +30.9° prob. 9 % 2.1 S max 5.5 Ostro 45 % 1015 hPa 18 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 8 % 1.7 O max 6.8 Ponente 57 % 1015 hPa 21 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 15 % 4.9 NO max 9.9 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:11

