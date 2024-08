Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Termoli indicano un inizio settimana con temperature gradevoli e cieli parzialmente nuvolosi. Successivamente, si prevede un aumento delle temperature con possibili precipitazioni nella giornata di Mercoledì. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da nubi sparse, venti moderati e stabilità dell’umidità. Si consiglia di rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti nel meteo.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Termoli, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. La temperatura si attesterà intorno ai +24,9°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,6km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevedono ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 50%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature massime saranno di +29°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 14,5km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 50%.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 4,7km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte a Termoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 7%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 8,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 40%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 7%. Le temperature massime saranno di +30,3°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 16,3km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 41%.

Sera

In serata si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Termoli, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature massime saranno di +30°C, con una percezione di +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 14,8km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 50%.

Sera

In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,1°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte a Termoli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 61%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +28,8°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 12,6km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 47%.

Sera

In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,5°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Termoli, si prevede un inizio settimana con temperature gradevoli e cieli parzialmente nuvolosi, seguiti da un aumento delle temperature e possibili precipitazioni nella giornata di Mercoledì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.