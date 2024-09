Maltempo Emilia Romagna, forti piogge e allagamenti nel Forlivese-Cesenate

MeteoWeb

A causa della nuova ondata di maltempo in atto sull’Italia, l’intera provincia di Forlì-Cesena è sotto una intensa pioggia dal primo pomeriggio. Gli accumuli massimi raggiungo i 70mm finora tra Ravennate e Forlivese-Cesenate; segnaliamo: 75mm a Forlì Aeroporto, 72mm a Oriolo dei Fichi, 70mm a Cesenatico, 67mm a San Varano, 63mm a San Biagio, 57mm a Santa Lucia, 41mm a Cesena.

Nella frazione di Ronta di Cesena, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per allagamenti in scantinati e garage. Allagamenti anche a Cesenatico, dove alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Interventi dei pompieri, sempre per isolati allagamenti, nel comune di Bertinoro, zona Santa Maria Nuova.

Per quanto riguarda i fiumi, al momento il loro livello di portata non desta preoccupazione. Anche nelle prossime 24 ore sono previste intense piogge su tutto il territorio provinciale. Attivati i vari Coc-Centro operativo comunale e allertate la Protezione Civile e i gruppi di volontari per eventuali emergenze che si dovessero presentare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.