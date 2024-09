Maltempo Liguria, Coldiretti: “serre distrutte e danni per milioni”

MeteoWeb

Serre distrutte, piante spazzate via dalla furia delle acque e danni per milioni di euro. Sono gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria e l’intero Nord-Ovest, secondo il primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti. I problemi maggiori si registrano nella zona di Albenga, dove le acque hanno invaso i vivai, devastando serre e altre strutture. I vasi di fiori e di piante aromatiche sono stati sommersi dal fango, con molte aziende che hanno perduto fino al 50% della produzione. Si tratta di danni per milioni di euro, tanto che la Coldiretti locale che ha chiesto l’attivazione dello stato di calamità.

Ma verifiche sono in corso anche in Piemonte e Lombardia, dove si segnalano campi di mais allagati.

“L’ultima ondata di maltempo aggrava una situazione che nel 2024 ha visto sino ad oggi abbattersi sull’Italia ben 2545 eventi estremi, tra nubifragi, grandine, tornado e tempeste di vento, con effetti devastanti sulle coltivazioni agricole soprattutto nel Nord Italia, mentre al Sud le campagne hanno dovuto fare i conti con una gravissima siccità”, conclude Coldiretti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.