Maltempo, violenti temporali in Puglia: Leccese e Gargano sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni, piogge e temporali hanno colpito molte regioni da Nord a Sud nelle scorse ore. Se Veneto e Toscana sono alle prese con alluvioni, anche Campania e Puglia hanno registrato criticità a causa del maltempo. Questa mattina, la provincia di Lecce è stata investita da violenti temporali che hanno provocato nubifragi e conseguenti allagamenti in molte località. I dati pluviometrici più importanti finora indicano: 80mm di pioggia a Taurisano, 65mm a Sannicola, 49mm a Tuglie, 45mm a Supersano, 37mm a Galatone, Aradeo. Tra le località interessate da allagamenti ci sono Racale, Taviano, Parabita e Casarano.

Inoltre, una doppia tromba marina è stata avvistata al largo di Gallipoli.

Nella serata di ieri, inoltre, un violento nubifragio ha colpito la città di Taranto, dove sono caduti 46mm di pioggia in poco tempo che hanno causato allagamenti diffusi nelle strade, con tanto di difficoltà alla circolazione e auto bloccate.

Maltempo Puglia, allagamenti nel Gargano

Ieri sera, una forte pioggia ha colpito anche alcune zone del Gargano, interessando in particolare la strada provinciale 89 garganica dove fango e detriti si sono riversati lungo il tratto che unisce Mattinata a Vieste. L’Anas ha provveduto alla chiusura temporanea del tratto di strada per consentire la rimozione dei detriti. In mattinata la situazione è tornata alla normalità.

La conferma è giunta dal sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti che ha sottolineato “come la situazione attualmente sia sotto controllo e che anche i tecnici della provincia siano al lavoro per liberare parte dei detriti ancora presenti lungo la strada provinciale 53”. Il primo cittadino chiarisce che “c’è stata l’esondazione del canale Perazzeta (che dall’interno del bosco viestano sfocia sulla spiaggia) e l’acqua ha invaso villaggi e camping del lungomare Mattei della cittadina garganica. Uno in particolare ha avuto i danni maggiori”. “Sul canale andava fatta maggiore manutenzione”, tuona Nobiletti. “La responsabilità di tale manutenzione è del consorzio di bonifica del Gargano che dovrebbe intervenire prima che si verifichino episodi simili”.

Tra le strutture più colpite dal maltempo il camping Adriatico di Vieste. “Siamo sotto venti centimetri di fango – spiegano i responsabili della struttura – Da questa notte lo stiamo spalando cercando di portare tutto alla normalità. Una montagna di acqua e fango ci ha interessato. Purtroppo è l’effetto dell’incuria che coinvolge i nostri territori”. La pioggia è iniziata a cadere attorno alle 20 di ieri ma fortunatamente non ha allagato le strutture abitative. Disagi ci sono comunque per gli ospiti del camping per il fango che rende difficoltosa la viabilità interna.

Ieri la forte pioggia ha colto di sorpresa anche alcuni automobilisti bloccati dal fango, tra cui una coppia di turisti tedeschi ed una coppia del posto. È stato necessario l’intervento dei Carabinieri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.