Meteo Bari, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Le condizioni meteo di Bari per Venerdì 27 Settembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutta la giornata. I dati indicano una stabilità atmosferica che garantirà un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23,8°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo, senza particolari disturbi meteorologici.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 28,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, pari al 5%. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 9,6 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà fino al 43%, contribuendo a un clima secco e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28,3°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 15 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 53%, mantenendo un’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica con temperature gradevoli e cieli sereni. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 9.2 SSE max 16.8 Scirocco 63 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 8.1 S max 14.8 Ostro 59 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 9.6 S max 16.7 Ostro 53 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +27° Assenti 8.4 S max 12 Ostro 43 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.5° perc. +28.6° Assenti 5.6 SE max 15.3 Scirocco 46 % 1011 hPa 15 cielo sereno +28.3° perc. +29.1° Assenti 15 ESE max 22.5 Scirocco 53 % 1010 hPa 18 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.9 SSO max 23.4 Libeccio 55 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 8.7 SSO max 15.9 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:36

