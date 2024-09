Meteo Belluno, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Belluno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Durante la notte, forti piogge accompagneranno le prime ore, con una copertura nuvolosa totale e temperature stabili attorno ai 15°C. La situazione non migliorerà significativamente nella mattina, dove si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che saliranno leggermente fino a 17°C. Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia, sebbene con intensità variabile, mentre la sera porterà un cielo coperto, senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Belluno sperimenterà forti piogge con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. Le precipitazioni saranno intense, con accumuli che raggiungeranno i 5.79mm. Questa situazione si protrarrà fino alle prime ore del mattino, quando la pioggia diventerà moderata, mantenendo la temperatura costante.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 17°C, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 93-98%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con minore intensità rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle piogge, che si presenteranno come pioviggini. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,4°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con valori che toccheranno il 100%. Le precipitazioni, sebbene più leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0.9mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, ma le precipitazioni si faranno rare. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La probabilità di pioggia sarà presente, ma con intensità molto bassa, e le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 92-93%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Sebbene la giornata di Martedì 24 Settembre sarà caratterizzata da piogge persistenti, si prevede che da Mercoledì le condizioni meteorologiche inizieranno a stabilizzarsi, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno comunque attendere qualche giorno prima di poter godere di cieli sereni e temperature più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +15° perc. +15.1° 5.09 mm 2.4 ENE max 6.2 Grecale 99 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.27 mm 5.3 NNE max 6.3 Grecale 96 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.17 mm 1.4 N max 2.8 Tramontana 92 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.57 mm 3.7 S max 4.6 Ostro 92 % 1011 hPa 13 pioggia moderata +17.4° perc. +17.5° 1.04 mm 6.5 S max 7.6 Ostro 89 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.55 mm 3.6 SSE max 4.7 Scirocco 93 % 1011 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 72 % 2.7 ENE max 3.6 Grecale 93 % 1013 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 60 % 3.3 NE max 3.2 Grecale 93 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:59

