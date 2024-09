Meteo Belluno, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Belluno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento delle piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo a Belluno presenteranno poche nuvole con una temperatura di circa +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 21%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 9,4 km/h da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 48%, ma non si prevederanno eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse si intensificheranno, portando a una temperatura che raggiungerà i 20°C intorno alle 09:00. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere a partire dalle 10:00, con accumuli di circa 0,14 mm. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75% entro le 12:00, con una temperatura percepita di +20,8°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più critica, con piogge che diventeranno più intense e diffuse. Le temperature scenderanno fino a 19°C alle 16:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Si prevedono accumuli di pioggia che varieranno da 0,2 mm a 0,38 mm. L’umidità sarà elevata, superando il 90%, e il vento si presenterà debole, con velocità intorno ai 6,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si trasformeranno in forti piogge. Alle 21:00, si registreranno accumuli di 1,67 mm, mentre alle 22:00 e 23:00 si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con valori di 4,56 mm e 4,25 mm rispettivamente. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C, con un’umidità che toccherà il 99%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Belluno evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare solo nel fine settimana, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 4 % 9.5 N max 8.2 Tramontana 90 % 1012 hPa 4 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 8.6 N max 7.3 Tramontana 89 % 1011 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 5 % 3.8 N max 4.5 Tramontana 82 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.14 mm 7 S max 8.7 Ostro 67 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.2 mm 8.1 S max 9.4 Ostro 70 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.24 mm 4.8 S max 6.6 Ostro 84 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.49 mm 3.2 N max 3.9 Tramontana 95 % 1009 hPa 22 forte pioggia +15.8° perc. +16° 4.56 mm 1.4 ESE max 6.4 Scirocco 99 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:25

