Meteo Bolzano, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Bolzano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si prevede cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con piogge moderate e forti. La sera, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà al 100% con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 3,5km/h. Le precipitazioni saranno presenti con un’intensità di 0.18mm di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si farà più instabile con piogge moderate e forti. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C con un aumento dell’intensità delle precipitazioni. Il vento sarà prevalentemente da Sud Ovest con raffiche fino a 6,3km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere un’intensità di 4.47mm di pioggia moderata.

In serata, il cielo rimarrà coperto e le piogge saranno presenti con un’intensità di 0.61mm di pioviggine. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C con venti che soffieranno da Nord – Nord Est con una velocità di 6,2km/h.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di munirsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare le piogge previste. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Bolzano per i prossimi giorni, resta aggiornato tramite le fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Bolzano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 20 % 3.1 NE max 4.2 Grecale 83 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 37 % 1.7 OSO max 2.4 Libeccio 92 % 1015 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +19.3° prob. 52 % 3.5 SSO max 4.3 Libeccio 92 % 1014 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +19.8° prob. 54 % 1.1 O max 2.1 Ponente 93 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.4 mm 5 SO max 5.8 Libeccio 85 % 1012 hPa 16 forte pioggia +18.4° perc. +18.9° 4.47 mm 3.5 SO max 6.3 Libeccio 100 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +18.1° prob. 48 % 3.2 NO max 3.3 Maestrale 97 % 1013 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17.5° prob. 36 % 1.9 N max 3.3 Tramontana 96 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:40

