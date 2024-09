Meteo Corato, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Venerdì 13 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si intensificheranno durante la notte. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra 15,7°C e 24,4°C nel corso della giornata. I venti saranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 50,8 km/h, rendendo la percezione del freddo più marcata. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di cielo sereno a momenti di pioggia leggera.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,1°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 21,9°C. I venti soffieranno da Sud con una velocità di 16,6 km/h, e si registreranno raffiche fino a 34 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,21 mm.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno e temperature che saliranno fino a 24,4°C. La temperatura percepita sarà di 23,8°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità che raggiungeranno i 37,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 3%. L’umidità si manterrà attorno al 33%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,1°C. I venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno arrivare a 47 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 40%, garantendo un pomeriggio gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ritorno delle piogge, con pioggia leggera prevista intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno fino a 16,3°C, con una temperatura percepita di 16°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 30,5 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un’umidità che si attesterà intorno al 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corato indicano un miglioramento temporaneo durante la giornata di Venerdì, seguito da un ritorno delle piogge nella serata. Per il fine settimana, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Gli amanti del sole dovranno quindi attendere un miglioramento più duraturo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +21.9° perc. +21.7° 0.23 mm 18.2 SSO max 39.1 Libeccio 59 % 1004 hPa 5 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° prob. 80 % 19.3 OSO max 38.4 Libeccio 67 % 1004 hPa 8 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 34.3 OSO max 46.9 Libeccio 47 % 1006 hPa 11 poche nuvole +24.2° perc. +23.6° Assenti 37.2 OSO max 48.4 Libeccio 35 % 1006 hPa 14 cielo sereno +23.8° perc. +23.1° prob. 8 % 38.3 OSO max 47 Libeccio 34 % 1005 hPa 17 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° prob. 12 % 30.3 OSO max 48.2 Libeccio 46 % 1006 hPa 20 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° prob. 26 % 32 O max 50.8 Ponente 54 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.47 mm 25.2 ONO max 31.4 Maestrale 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:02

