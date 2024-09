Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre a Gravina in Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nel corso della sera. Le temperature percepite si manterranno stabili, mentre la velocità del vento varierà tra 11,7 km/h e 20,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 34% e il 39%. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. La brezza sarà presente, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire, scendendo fino a 17,9°C entro le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere consistente, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 61%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma il vento potrebbe intensificarsi, mantenendo una velocità media di circa 16,9 km/h.

Concludendo, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere di un’atmosfera piacevole, mentre le condizioni meteo rimarranno sotto osservazione per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 11.7 NO max 24.4 Maestrale 72 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 12.3 NO max 26.9 Maestrale 74 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 15.4 NO max 28.7 Maestrale 68 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +18.7° Assenti 20.3 NNO max 24.6 Maestrale 43 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +20.9° prob. 4 % 19.1 NNO max 20.6 Maestrale 34 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +19.9° prob. 5 % 17.7 N max 15.9 Tramontana 38 % 1011 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° prob. 5 % 14.3 NNE max 20.6 Grecale 57 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° Assenti 9.3 N max 14.7 Tramontana 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:57

