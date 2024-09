Meteo Molfetta, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta indicano una settimana variabile. Lunedì, cielo coperto con pioggia moderata e vento forte. Martedì, nuvolosità in diminuzione con possibilità di pioggia. Mercoledì e giovedì, previsti cieli sereni e temperature gradevoli. Attenzione a repentini cambiamenti del tempo.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Molfetta, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +29,1°C e una percezione di +31,1°C. Il vento soffierà a 13,9km/h da Sud con raffiche fino a 23,7km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Durante la mattina, ci sarà pioggia moderata al 100% con una temperatura di +26°C e percezione di +26°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a 21,9km/h con raffiche fino a 26,5km/h. Si prevede una precipitazione di 1.61mm e un’umidità del 71%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +24,4°C e percezione di +24,5°C. Il vento soffierà da Sud a 36,6km/h con raffiche fino a 57,3km/h. L’umidità sarà del 64%.

In serata, si avrà una copertura nuvolosa del 53% con una temperatura di +26°C e percezione di +26°C. Il vento sarà da Ovest a 27km/h con raffiche fino a 39,1km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1003hPa.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso al 13% con una temperatura di +23,9°C e percezione di +23,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 30,6km/h con raffiche fino a 43,5km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1004hPa.

Al mattino, si prevede cielo coperto al 92% con una temperatura di +24°C e percezione di +24°C. Il vento sarà da Ovest a 29,6km/h con raffiche fino a 42km/h. Si prevede una probabilità di precipitazioni dell’11% e un’umidità del 58%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 84% con una temperatura di +25,6°C e percezione di +25,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 16,4km/h con raffiche fino a 22,2km/h. Si prevede una probabilità di precipitazioni del 22% e un’umidità del 59%.

In serata, si avrà cielo sereno al 1% con una temperatura di +24,1°C e percezione di +24,3°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 20,7km/h con raffiche fino a 24,1km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 5% con una temperatura di +23,6°C e percezione di +23,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 18,7km/h con raffiche fino a 23,5km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Al mattino, si prevede poco nuvoloso al 14% con una temperatura di +23,2°C e percezione di +23,3°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 20,2km/h con raffiche fino a 25,7km/h. L’umidità sarà del 66%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +26,4°C e percezione di +26,4°C. Il vento soffierà da Nord a 14,1km/h con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà del 50%.

In serata, si avrà cielo sereno al 0% con una temperatura di +25,9°C e percezione di +26°C. Il vento sarà da Sud Est a 20,5km/h con raffiche fino a 23km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +25,2°C e percezione di +25,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 11,4km/h con raffiche fino a 21,1km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Al mattino, si prevede cielo sereno al 0% con una temperatura di +25°C e percezione di +25,2°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 9,6km/h con raffiche fino a 18km/h. L’umidità sarà del 64%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +26,8°C e percezione di +27,2°C. Il vento soffierà da Sud a 3,9km/h con raffiche fino a 9km/h. L’umidità sarà del 50%.

In serata, si avrà cielo sereno al 0% con una temperatura di +25,9°C e percezione di +26,1°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est a 13,3km/h con raffiche fino a 25,3km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In base alle previsioni meteo per Molfetta, si prevedono giornate variabili con possibili precipitazioni e temperature gradevoli. Siate preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

