Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Palo del Colle si presenteranno variabili, con un alternarsi di momenti di sereno e di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La presenza di venti freschi, provenienti da Ovest-Nord Ovest, accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 54%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con la possibilità di piogge leggere, specialmente intorno alle ore 8:00.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si registreranno nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 21°C, con venti freschi che soffieranno a una velocità di circa 26-36 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci, in particolare nella fascia oraria delle 8:00, quando si prevede una pioggia leggera.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più stabile e gradevole. Le temperature raggiungeranno i 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. I venti continueranno a mantenere un’intensità fresca, con raffiche che potranno superare i 45 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 43-55%, garantendo un comfort climatico accettabile.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con nubi sparse che si intensificheranno progressivamente. Le temperature scenderanno fino a 17°C, e i venti freschi continueranno a soffiare, mantenendo l’atmosfera frizzante. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 53-55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni variabili, con possibilità di piogge sporadiche e temperature in calo. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Martedì, quando il cielo potrebbe tornare sereno e le temperature risalire gradualmente. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e variabile, mantenendo un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° prob. 2 % 26 ONO max 39.9 Maestrale 56 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° prob. 5 % 20 ONO max 29.4 Maestrale 58 % 1016 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 21.2 NO max 28 Maestrale 62 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.6° Assenti 34.1 ONO max 44.6 Maestrale 46 % 1018 hPa 13 poche nuvole +21.5° perc. +20.9° Assenti 35.9 NO max 46.3 Maestrale 43 % 1018 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.6° Assenti 33.9 NNO max 45.9 Maestrale 55 % 1019 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 30.4 NO max 45.2 Maestrale 53 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 29.4 NO max 42.9 Maestrale 54 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:33

