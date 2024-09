Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palo del Colle indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 17,3°C e i 25,8°C nel corso della giornata. La presenza di venti freschi, con raffiche che raggiungeranno i 47 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante. Nel complesso, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattinata, con un progressivo diradamento delle nubi.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C alle 01:00, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 19,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,2 mm a 6,6 mm. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1005 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e, successivamente, si schiarirà completamente. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,8°C entro le 12:00. I venti, inizialmente moderati, diventeranno freschi, con velocità che toccheranno i 32 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi intorno al 28%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 24,4°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud-Ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 46,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con la possibilità di piogge leggere che si manifesteranno a partire dalle 21:00. Le temperature scenderanno fino a 19,4°C alle 21:00, e le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 76%. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì. Tuttavia, si prevede un ritorno delle piogge in serata. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +22.6° perc. +22.5° 0.2 mm 20 SSO max 35.7 Libeccio 58 % 1004 hPa 5 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.33 mm 16.2 SSO max 28.7 Libeccio 71 % 1005 hPa 8 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° prob. 2 % 29.2 OSO max 39.7 Libeccio 44 % 1006 hPa 11 cielo sereno +25.7° perc. +25.1° Assenti 32.1 OSO max 48.1 Libeccio 30 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.2° perc. +24.5° prob. 2 % 34.7 OSO max 47 Libeccio 29 % 1006 hPa 17 cielo sereno +22° perc. +21.3° prob. 4 % 27.2 OSO max 42.2 Libeccio 40 % 1007 hPa 20 cielo sereno +20.5° perc. +19.7° prob. 13 % 27.1 OSO max 46.9 Libeccio 44 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.38 mm 23.4 ONO max 30.4 Maestrale 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:01

