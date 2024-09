Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Lunedì 30 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,1°C e i 19,4°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da direzioni occidentali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che non supererà il 19%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da est-nord-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%. La velocità del vento varierà tra i 10,5 km/h e i 12 km/h, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto non saranno compromesse.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole e temperature che scenderanno a 15,1°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza tra momenti di sole e nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un clima stabile, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +12.7° Assenti 9.4 ENE max 9.8 Grecale 58 % 1022 hPa 4 cielo sereno +13° perc. +12.1° Assenti 8.7 ENE max 8.5 Grecale 64 % 1022 hPa 7 poche nuvole +15° perc. +14° Assenti 6.4 ENE max 7 Grecale 57 % 1023 hPa 10 poche nuvole +19.1° perc. +18.3° Assenti 3.8 ONO max 4.7 Maestrale 48 % 1022 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 12.1 O max 12 Ponente 59 % 1021 hPa 16 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 9.9 ONO max 13.5 Maestrale 65 % 1020 hPa 19 poche nuvole +15.9° perc. +15.5° Assenti 6.6 ONO max 9.1 Maestrale 76 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 2.9 NO max 6.6 Maestrale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:55

