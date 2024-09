Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle di Domenica 29 Settembre evidenziano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da un cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli, rendendo la giornata ventosa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La velocità del vento sarà di circa 24,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 42,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a 20,1°C entro le ore centrali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 41 km/h, e l’umidità scenderà al 41%. Le condizioni di vento fresco continueranno a caratterizzare la giornata, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La velocità del vento si manterrà elevata, con punte di 41,7 km/h e raffiche che potranno raggiungere i 52 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 46%.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto e temperature che scenderanno fino a 14,4°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 35 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un clima fresco e ventoso, con un cielo che passerà da sereno a nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le fresche serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 22.2 ONO max 41.3 Maestrale 66 % 1015 hPa 4 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° prob. 1 % 19.5 NO max 39.2 Maestrale 65 % 1016 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 21.3 NO max 27.6 Maestrale 61 % 1017 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.2° Assenti 35.7 NO max 40.8 Maestrale 48 % 1018 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.5° Assenti 40.8 NO max 48.9 Maestrale 44 % 1017 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +15.6° Assenti 37.3 NO max 51 Maestrale 55 % 1019 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 35 NO max 49.6 Maestrale 56 % 1020 hPa 22 nubi sparse +13.5° perc. +12.4° Assenti 34.9 NO max 52.3 Maestrale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.