Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Santeramo in Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a un aumento delle temperature e a un cielo che si schiarirà progressivamente. Tuttavia, nel pomeriggio, ci sarà un ritorno di piogge leggere, prima di un nuovo abbassamento delle temperature in serata.

Nel dettaglio, durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si manterrà attorno ai 18,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Le precipitazioni saranno minime, ma comunque presenti, con un accumulo di circa 0,22 mm. La situazione si stabilizzerà leggermente verso l’alba, quando il cielo passerà a essere coperto, mantenendo temperature simili.

Durante la mattina, il meteo migliorerà notevolmente. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno e a poche nuvole. La temperatura salirà fino a 26,6°C intorno a mezzogiorno, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 9%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud ovest, con velocità che varieranno tra i 5 e i 12 km/h. L’umidità si ridurrà, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambio di scenario. Le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con il ritorno di piogge leggere. La temperatura scenderà a circa 22°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 73%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo previsto di 0,21 mm. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità fino a 24 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. I venti continueranno a soffiare da ovest-nord ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e una diminuzione delle piogge. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più secco e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 27°C. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.1 mm 8.9 S max 14.5 Ostro 88 % 1012 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 18 % 7 S max 9.7 Ostro 85 % 1012 hPa 7 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 8.7 S max 10.1 Ostro 66 % 1013 hPa 10 poche nuvole +24.6° perc. +24.4° Assenti 12.3 SSO max 12.8 Libeccio 48 % 1013 hPa 13 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 15.1 S max 19.5 Ostro 39 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.9° prob. 3 % 14.8 SSE max 24.2 Scirocco 62 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20° prob. 3 % 13.8 ONO max 31.8 Maestrale 50 % 1014 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 8.8 ONO max 15.4 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.