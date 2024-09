Meteo Trento, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Trento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un incremento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, portando piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alla sera. La temperatura massima raggiungerà i 22,9°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento dell’intensità delle piogge.

Durante la notte, le condizioni meteo a Trento si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 50%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 38%.

Con l’arrivo della mattina, il tempo cambierà drasticamente. A partire dalle 08:00, si prevede l’inizio di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 89%. Le temperature saliranno fino a 22,9°C entro le 11:00, con una leggera brezza da Sud-Sud Ovest. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 0,32mm di pioggia entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con intensità che si manterrà su livelli leggeri. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,5°C alle 13:00 fino a 20,4°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, arrivando al 99%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con valori che raggiungeranno i 0,54mm alle 17:00.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, con condizioni di forte pioggia attese intorno alle 21:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,2°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno significative, con valori che toccheranno i 4,49mm alle 21:00 e 3,55mm alle 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Mercoledì, poiché le piogge potrebbero causare disagi. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 6 % 2.8 NE max 3.7 Grecale 94 % 1012 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.8° Assenti 2.3 NE max 3.1 Grecale 95 % 1012 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° prob. 12 % 0.8 NNO max 3.2 Maestrale 88 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.29 mm 5.4 SSO max 9 Libeccio 67 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.41 mm 9.8 S max 13.5 Ostro 71 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.47 mm 8 S max 13.9 Ostro 87 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.46 mm 3.5 SSE max 6.8 Scirocco 96 % 1008 hPa 22 pioggia moderata +17.2° perc. +17.6° 3.55 mm 3.2 SO max 4.9 Libeccio 99 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:29

