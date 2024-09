Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ancona per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’abbondante pioggia che accompagnerà la giornata. I dati indicano una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La pioggia, che inizierà già dalla notte, continuerà a manifestarsi con intensità variabile fino a sera, rendendo necessario un abbigliamento adeguato e la massima attenzione per chi si sposterà all’aperto.

Durante la notte, Ancona sarà colpita da forti piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che raggiungeranno i 32,3 km/h. Questa situazione di maltempo si protrarrà anche nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si manterrà costante, con velocità che si aggireranno intorno ai 10 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, ma non mancheranno momenti di pioviggine.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con piogge che si presenteranno più leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’80%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord est, mantenendo una certa freschezza nell’aria.

La sera porterà con sé un’ulteriore attenuazione delle piogge, che si presenteranno come leggere pioviggini. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 17°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, ma l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 19 Settembre, sarà fondamentale prepararsi a una giornata di maltempo, con abbondanti precipitazioni e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio questa giornata di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +17.4° perc. +17.6° 4.49 mm 15.5 E max 17.9 Levante 91 % 1013 hPa 3 forte pioggia +16.5° perc. +16.7° 5.78 mm 8.6 ESE max 32.3 Scirocco 93 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.5 mm 9 SSE max 13.8 Scirocco 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.63 mm 6.8 E max 10.5 Levante 81 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.8 mm 21.1 E max 22.5 Levante 80 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.6 mm 17.9 NE max 21.1 Grecale 79 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.76 mm 12.2 E max 13.8 Levante 82 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.35 mm 3.2 N max 5.3 Tramontana 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:03

