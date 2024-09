Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno, con qualche variazione nel pomeriggio. Durante la notte, il clima si manterrà mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C.

Durante la notte, Ancona godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20,4°C. La brezza leggera proveniente da sud garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza vivace, con velocità di circa 12,9 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 23°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino all’86%. Nonostante ciò, le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. La brezza tesa proveniente da est-sud-est porterà raffiche fino a 29,5 km/h, rendendo l’aria più frizzante.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno all’80%. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nel fine settimana, ma senza significative possibilità di pioggia. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima piacevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 9.2 S max 9.6 Ostro 72 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 9.3 SSE max 10.1 Scirocco 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 11.8 S max 12.7 Ostro 66 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 12.7 SSE max 19.3 Scirocco 60 % 1010 hPa 12 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 10.2 SSE max 24.5 Scirocco 59 % 1009 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° prob. 4 % 18 ESE max 24.2 Scirocco 73 % 1009 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 13.1 SE max 15 Scirocco 82 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° Assenti 9.5 SSE max 10.2 Scirocco 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:49

