Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Avellino di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +13,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i +21,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C, con una leggera copertura nuvolosa. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,6°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Avellino saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura che si aggirerà attorno ai +16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +18,3°C e una copertura nuvolosa ridotta al 0%. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura raggiungerà il picco di +21,3°C.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a +18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento varierà tra i 14,1 km/h e i 19,9 km/h, mantenendo una brezza vivace. La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno fino a +12,6°C alle 21:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un clima stabile e prevalentemente sereno. Lunedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre martedì potrebbe esserci un aumento della nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Gli abitanti di Avellino possono quindi godere di una giornata di sole e temperature piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 6.4 SO max 11.3 Libeccio 73 % 1017 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 9 % 1.9 E max 3 Levante 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° prob. 9 % 4.9 NE max 5.7 Grecale 79 % 1018 hPa 9 cielo sereno +19.9° perc. +19.2° Assenti 10 NNE max 13.6 Grecale 47 % 1019 hPa 12 poche nuvole +20.4° perc. +19.6° Assenti 22.8 NNE max 22.5 Grecale 45 % 1020 hPa 15 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 14.1 NNE max 19.8 Grecale 48 % 1020 hPa 18 poche nuvole +13.9° perc. +13° Assenti 10.4 NE max 18.5 Grecale 63 % 1022 hPa 21 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 9 NE max 19.8 Grecale 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:41

