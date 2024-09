Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alle condizioni della notte precedente. Dopo una nottata con pioggia leggera e temperature che si aggireranno intorno ai 21°C, il clima si stabilizzerà, portando a un aumento della temperatura e a cieli prevalentemente sereni. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, consentendo al sole di farsi spazio nel cielo.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ancora influenzate da piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-14 km/h, proveniente principalmente da Nord. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 72% e il 76%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento. I cieli si presenteranno sereni con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, attorno ai 12-16 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli parzialmente nuvolosi, ma senza precipitazioni. Le temperature toccheranno il picco di 23°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci saranno effetti significativi sul clima. L’umidità si manterrà attorno al 61-67%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità leggera.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo la serata piacevole e tranquilla. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno stabili e cieli prevalentemente sereni. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero oscillare tra i 21°C e i 24°C, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. La situazione meteo si presenterà favorevole, con un’assenza di precipitazioni significative e un’ottima visibilità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.1° perc. +21.1° 0.15 mm 10.5 N max 14 Tramontana 72 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.37 mm 12.3 N max 17.3 Tramontana 77 % 1015 hPa 6 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° prob. 72 % 12.1 NNO max 13.5 Maestrale 70 % 1015 hPa 9 poche nuvole +22.3° perc. +22.3° prob. 32 % 16.7 NNO max 14.9 Maestrale 66 % 1016 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.9° prob. 24 % 12.2 N max 10.4 Tramontana 62 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 10.8 NNE max 9.4 Grecale 62 % 1016 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 11 NNE max 11.7 Grecale 68 % 1018 hPa 21 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 6.9 N max 8 Tramontana 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:48

