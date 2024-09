Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Condizioni meteo a Belluno:

Lunedì, cielo coperto con pioggia leggera nel pomeriggio. Temperature tra +19,7°C e +28,4°C. Vento moderato. Martedì, nubi sparse al mattino e pioggia leggera alla sera. Temperature stabili. Mercoledì, poche nuvole con pioggia leggera serale. Temperature costanti. Giovedì, nubi sparse con pioggia leggera serale. Consigliato un ombrello per le piogge in arrivo.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Belluno, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si aggireranno intorno ai +19,7°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffierà a 10,7km/h da Nord con raffiche fino a 11,4km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C con una percezione di +28°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature scenderanno a +25,7°C con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà a 5,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C con una percezione di +25,3°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,9km/h. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Belluno, cielo sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +18,3°C con una percezione di +18,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,6km/h da Nord. L’umidità sarà dell’78% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature saliranno fino a +27,7°C con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà a 5,1km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +29,3°C con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà a 9,3km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature scenderanno a +19°C con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà da Nord a 10km/h. L’umidità aumenterà all’83% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Belluno, poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +17,7°C con una percezione di +17,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,8km/h da Nord. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +26,2°C con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 0,6km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +29,4°C con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà a 8,5km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature scenderanno a +20,1°C con una percezione di +20,1°C. Il vento soffierà da Nord a 8,1km/h. L’umidità aumenterà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Belluno, nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +18,4°C con una percezione di +18,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,1km/h da Nord. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature saliranno fino a +27,4°C con una percezione di +27,5°C. Il vento sarà a 5km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +28,4°C con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà a 6,7km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature scenderanno a +19,2°C con una percezione di +19,3°C. Il vento soffierà da Nord a 10km/h. L’umidità aumenterà all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Belluno, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per affrontare le piogge previste. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.