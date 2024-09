Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutto il giorno. Le temperature si attesteranno attorno ai 13°C durante le ore più fresche, per poi salire fino a un massimo di 18°C nel corso della mattinata. La presenza di pioggia leggera sarà costante, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,37mm nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,5km/h, provenienti principalmente da sud.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si manterrà attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che si aggirerà intorno al 92%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori di circa 1,4km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della pioggia, con le prime ore che porteranno accumuli di 0,19mm. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,6°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 66%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 6,2km/h.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da pioggia continua, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli che si manterranno sotto i 0,25mm. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,6km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida, con un’umidità che si aggirerà intorno al 91%.

Nella sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 13°C. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, con accumuli minimi. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 2,6km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni umide e nuvolose. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a verificarsi piogge intermittenti, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 14-16°C. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Prec. Vento (km/h)

