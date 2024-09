Previsioni Meteo Bitonto: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno il risveglio, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ritorno delle piogge, che si intensificheranno verso la sera.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Bitonto sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura di circa 19,3°C e una copertura nuvolosa del 16%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,2 km/h, proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, con piogge leggere che continueranno fino alle prime luci dell’alba. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%.

Durante la mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, la temperatura si attesterà intorno ai 18,4°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 68%. La situazione continuerà a migliorare, con temperature che raggiungeranno i 23,4°C entro le 12:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, oscillando tra il 54% e il 61%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con un cielo che si coprirà completamente. Alle 13:00, la temperatura sarà di 23,1°C, ma già alle 15:00 si registreranno piogge leggere, con una temperatura in lieve calo a 22,7°C. La pioggia continuerà a cadere fino alle 18:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,63 mm.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle piogge, con piogge moderate previste attorno alle 21:00. La temperatura scenderà ulteriormente, attestandosi sui 20,5°C. Le precipitazioni continueranno anche dopo il tramonto, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,08 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.38 mm 4.2 SE max 10.3 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.22 mm 12.2 ONO max 15 Maestrale 81 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° prob. 43 % 12.5 O max 14.4 Ponente 77 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° prob. 12 % 3.8 OSO max 8.6 Libeccio 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 20 % 8.1 NE max 9 Grecale 53 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.7° perc. +22.6° 0.27 mm 13.4 NE max 10.5 Grecale 60 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.3° 0.63 mm 8.8 NE max 10.3 Grecale 68 % 1014 hPa 21 pioggia moderata +20.5° perc. +20.5° 1.08 mm 9.6 NNO max 13 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.