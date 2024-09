Previsioni Meteo Bitonto: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano un Venerdì 27 Settembre caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno da un minimo di 23°C durante la notte a un massimo di 28,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud e sud-est, con velocità che si attesteranno intorno ai 10 km/h.

Nel corso della notte, Bitonto godrà di un clima mite, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, permettendo di apprezzare un cielo completamente sereno. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25,6°C entro le 8:00. Anche in questa fase, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 43%, garantendo un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco delle temperature, che toccheranno i 28,9°C alle 14:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con venti che si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 19,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi attorno ai 25°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a caratterizzare il panorama, con venti che si faranno più leggeri, attorno ai 8 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 57%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni sembrano mantenere un trend di stabilità e bel tempo. Non si prevedono cambiamenti significativi, con temperature che continueranno a oscillare tra valori miti e gradevoli. Gli amanti del sole e delle belle giornate potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le notti si presenteranno fresche e serene.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 7.4 S max 14.5 Ostro 61 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 5.1 SSO max 11 Libeccio 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +23.9° Assenti 8.4 SSO max 13.2 Libeccio 46 % 1012 hPa 10 cielo sereno +27.6° perc. +27.2° Assenti 4.3 S max 10.8 Ostro 38 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +28.7° Assenti 6.6 E max 14.8 Levante 43 % 1011 hPa 16 cielo sereno +27.5° perc. +28° Assenti 10 SE max 20.3 Scirocco 51 % 1010 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 9.8 SSO max 16.4 Libeccio 56 % 1011 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 6.5 SO max 13.1 Libeccio 61 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:37

