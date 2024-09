Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domenica 8 Settembre a Bolzano si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli, con precipitazioni che influenzeranno gran parte della giornata.

Meteo a Bolzano:

Mattina:

La giornata inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40% alle 06:00, con temperature intorno ai +18,5°C. Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà sempre di più, arrivando al 100% di copertura nuvolosa alle 07:00 con una temperatura di +20,3°C. Le precipitazioni inizieranno a farsi sentire già dalle prime ore del mattino.

Pomeriggio:

Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con piogge leggere e moderate. Alle 13:00 la temperatura sarà di +21,8°C con precipitazioni di 0.73mm, mentre alle 15:00 la temperatura scenderà a +20,3°C con precipitazioni di 1.94mm. Le piogge continueranno ad interessare la zona anche nelle ore successive.

Sera:

Anche in serata il quadro meteorologico non cambierà, con cielo coperto al 100% e piogge leggere. Alle 20:00 la temperatura sarà di +19°C con precipitazioni di 0.14mm, mentre alle 23:00 la temperatura si attesterà sui +18,7°C con precipitazioni di 0.6mm.

Considerazioni Finali:

Le previsioni del tempo per Domenica 8 Settembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature che si manterranno intorno ai +20°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e munirsi di un ombrello per affrontare la giornata. Per i prossimi giorni a Bolzano si prevedono condizioni meteorologiche instabili, con possibili precipitazioni anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +17.3° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 96 % 1017 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +16.6° Assenti 3.4 NNE max 3.9 Grecale 94 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 3 NNE max 4.1 Grecale 78 % 1016 hPa 10 cielo coperto +25° perc. +25.2° Assenti 5 SO max 7.3 Libeccio 63 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.73 mm 4.9 SSO max 11.5 Libeccio 88 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.98 mm 3 SSO max 3.3 Libeccio 95 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +19.3° perc. +19.8° 0.27 mm 2.8 SO max 3.1 Libeccio 97 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +18.7° perc. +19.2° 0.53 mm 0.5 NO max 1.3 Maestrale 99 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:34

