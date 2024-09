Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso indicano un giovedì caratterizzato da un’alternanza di condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 19,6°C. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni del tempo segnalano un ritorno della pioggia, che si intensificherà nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 20,6°C, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 12,3°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si manterrà intorno ai 13,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest a 7,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 68%, ma non si registreranno piogge. Con l’arrivo dell’alba, la situazione meteo inizierà a migliorare, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa scenderà al 27%, e la probabilità di pioggia sarà ridotta al 23%.

Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 19,6°C alle 10:00. Tuttavia, a partire dalle 11:00, le previsioni meteo annunciano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre la pioggia si presenterà con intensità variabile, fino a raggiungere i 1,01 mm di accumulo alle 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno a 12,3°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 24%. La brezza si attenuerà, con velocità del vento che scenderà a 4,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno della pioggia nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere instabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 68 % 7.1 SO max 7.4 Libeccio 83 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 32 % 6.7 SO max 6.5 Libeccio 89 % 1013 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° prob. 32 % 5.3 SO max 6.4 Libeccio 83 % 1013 hPa 9 poche nuvole +18.4° perc. +17.8° prob. 26 % 8.1 SO max 10.3 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.6° perc. +19.9° 0.22 mm 9.5 SO max 12.8 Libeccio 48 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.9° perc. +18.3° 0.39 mm 5.8 SO max 9 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.37 mm 4.5 NO max 5.2 Maestrale 84 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° prob. 31 % 1.7 N max 2.4 Tramontana 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

