Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Chieti di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nubi sparse accompagnerà gran parte della giornata, mentre nel pomeriggio si registrerà un aumento della copertura nuvolosa. Verso la sera, si prevede un possibile incremento delle precipitazioni, con piogge leggere attese nel tardo pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 46%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 09:00, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 24%, e il vento sarà leggero, proveniente da Est. Con l’avanzare della mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 66%, e si prevede una leggera probabilità di pioggia, con valori di umidità che si manterranno attorno al 79%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potrebbero raggiungere i 16,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera attesa intorno alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’82%. La pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi sui 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che varieranno tra i 18°C e i 24°C, e una continua presenza di nubi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non migliorare significativamente fino a fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 4.2 SSO max 4 Libeccio 83 % 1016 hPa 3 poche nuvole +15.9° perc. +15.7° Assenti 5.1 SO max 4.8 Libeccio 82 % 1015 hPa 6 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.7 SSO max 3.7 Libeccio 75 % 1015 hPa 9 poche nuvole +21.2° perc. +21° prob. 5 % 7 E max 6.9 Levante 60 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° Assenti 14.7 ENE max 13.8 Grecale 52 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 3 % 14.4 ESE max 14.9 Scirocco 66 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 2 % 5.8 SE max 8.5 Scirocco 83 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 30 % 5.8 OSO max 5.7 Libeccio 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:53

