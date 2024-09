Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Conversano indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge moderate a schiarite nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, ma il vento potrebbe rendere la percezione termica più fresca.

Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con una temperatura di +23,3°C e una leggera probabilità di pioggia. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, che si intensificheranno fino a diventare forti piogge intorno alle 05:00, con un accumulo di 5,09 mm. La temperatura percepita scenderà a +20,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. La temperatura salirà fino a +26,1°C entro le 12:00, con un cielo sereno che dominerà la scena. La velocità del vento si manterrà intorno ai 33,4 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 28%.

Nel pomeriggio, il cielo sereno continuerà a caratterizzare il tempo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,4°C alle 14:00. Le condizioni di stabilità si manterranno, con assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità rimarrà bassa, favorendo un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, ma si prevede un ritorno delle piogge leggere a partire dalle 22:00, con accumuli di 0,12 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 29,6 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 13 Settembre a Conversano suggeriscono una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, mentre il vento darà una sensazione di freschezza. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature in lieve calo e minori probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 62 % 23.1 SSO max 42.1 Libeccio 59 % 1005 hPa 5 forte pioggia +20.6° perc. +20.6° 5.09 mm 14.8 SO max 27 Libeccio 76 % 1005 hPa 8 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° prob. 29 % 31.4 OSO max 41.1 Libeccio 46 % 1006 hPa 11 cielo sereno +25.5° perc. +25° prob. 8 % 32 OSO max 49 Libeccio 33 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.4° perc. +24.8° Assenti 35.4 OSO max 45.9 Libeccio 29 % 1006 hPa 17 cielo sereno +21.8° perc. +21° Assenti 31.7 OSO max 40.1 Libeccio 39 % 1007 hPa 20 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° prob. 2 % 27.6 OSO max 47.4 Libeccio 42 % 1008 hPa 23 pioggia moderata +17.2° perc. +16.9° 1.01 mm 29.1 ONO max 38.8 Maestrale 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:59

