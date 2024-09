Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Gioia del Colle indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi e piogge leggere. La temperatura percepita subirà una leggera flessione nel corso della giornata, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà stabile e sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà una sensazione di freschezza, con velocità del vento che si aggirerà intorno ai 9,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25,2°C entro le 08:00. L’umidità scenderà al 40%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest con intensità moderata. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una piacevole sensazione di calore, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 29°C, ma già dalle 15:00 si inizieranno a registrare nubi sparse, con una probabilità di pioggia che aumenterà. Alle 16:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con un’intensità di 0,15 mm. Le temperature scenderanno leggermente, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature continueranno a calare, attestandosi intorno ai 20,5°C alle 22:00. Il vento si presenterà più moderato, con velocità che varieranno tra i 8,5 km/h e i 13,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 7%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 12 Settembre a Gioia del Colle evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà nel pomeriggio con l’arrivo di nubi e piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 9.1 SSE max 20.2 Scirocco 70 % 1009 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 8.5 S max 13.7 Ostro 78 % 1009 hPa 7 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° prob. 1 % 13.1 S max 18.8 Ostro 49 % 1010 hPa 10 cielo sereno +27.8° perc. +27° prob. 1 % 15.1 SSO max 17.4 Libeccio 30 % 1009 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +28° Assenti 20.7 S max 22.6 Ostro 32 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +24.6° perc. +24.6° 0.15 mm 27.2 S max 34.8 Ostro 58 % 1008 hPa 19 cielo coperto +23.3° perc. +22.8° prob. 7 % 10.3 SO max 16.4 Libeccio 46 % 1009 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 7 % 11 S max 17.6 Ostro 58 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:01

