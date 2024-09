Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Modugno indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci aspettiamo la presenza di piogge leggere che potrebbero persistere fino al primo pomeriggio, con intensità via via crescente. Le temperature si manterranno intorno ai 24-26°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel pomeriggio, la pioggia potrebbe intensificarsi, diventando moderata e accompagnata da raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 28 km/h. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 24-25°C.

In serata, le precipitazioni dovrebbero attenuarsi, ma il cielo rimarrà coperto con nuvole sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione dell’intensità del vento.

In conclusione, per i prossimi giorni a Modugno ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al sole e un calo delle probabilità di pioggia. Le temperature dovrebbero mantenersi piuttosto stabili, con valori intorno ai 25°C durante il giorno e ai 23°C di notte. Consultando le previsioni del tempo, possiamo essere ottimisti riguardo a una situazione meteorologica più favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 5 % 26.2 O max 40 Ponente 55 % 1005 hPa 4 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 14 % 20.3 ONO max 29.9 Maestrale 62 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +23.9° perc. +23.9° 0.14 mm 22.6 ONO max 28.8 Maestrale 62 % 1006 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 63 % 20 NNO max 24.3 Maestrale 59 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +25.4° perc. +25.6° 1.68 mm 22.2 N max 26.4 Tramontana 59 % 1006 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +24.4° prob. 80 % 21.9 NNO max 28.5 Maestrale 64 % 1007 hPa 19 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 23.9 NNO max 31.4 Maestrale 59 % 1008 hPa 22 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 18.5 NO max 25.2 Maestrale 58 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:06

