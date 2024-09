Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre a Modugno si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un passaggio da piogge leggere durante la notte a cieli sereni e temperature gradevoli nel pomeriggio e nella sera. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, Modugno sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, ma la probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo il 84%. La velocità del vento varierà tra i 10,2 km/h e i 12,9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo sereno con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che oscillerà tra il 32% e il 41%. La probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, scendendo al 17%. Il vento si presenterà leggero, con velocità comprese tra i 10 km/h e i 16,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,7°C. La probabilità di pioggia rimarrà praticamente assente, e il vento si manterrà leggero, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e bel tempo. Dopo una notte piovosa, il clima si stabilizzerà, offrendo giornate soleggiate e piacevoli. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.33 mm 12.9 NNO max 18.3 Maestrale 73 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.43 mm 10.2 N max 17.2 Tramontana 77 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.9° prob. 23 % 13.1 NNO max 12.6 Maestrale 68 % 1016 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 21 % 16 N max 14.2 Tramontana 63 % 1016 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 12 % 11 N max 9 Tramontana 59 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 11.8 NNE max 10.9 Grecale 62 % 1017 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° prob. 2 % 9 NNE max 10.5 Grecale 68 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 7.3 N max 9.1 Tramontana 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:48

