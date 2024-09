Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo presenterà un mix di pioggia e schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno sostenuti, contribuendo a un clima fresco.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Molfetta sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa 17,7°C e una copertura nuvolosa del 49%. La velocità del vento raggiungerà i 38,5 km/h da Ovest-Nord Ovest, creando un’atmosfera fresca e umida. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà leggermente: alle 01:00 si passerà a nubi sparse, mantenendo una temperatura simile e una velocità del vento di 40 km/h.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo indicano che alle 08:00 ci sarà un ritorno della pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,9°C. La pioggia continuerà a manifestarsi fino alle 12:00, quando si registrerà una temperatura di 19,7°C e una copertura nuvolosa del 44%. La velocità del vento si manterrà tra i 29 e i 31 km/h, rendendo la mattinata piuttosto ventosa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il tempo inizierà a migliorare con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 20,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 66%, mentre i venti si calmeranno leggermente, riducendo la loro intensità. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fascia oraria.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto. Alle 20:00, la temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 90%. Le piogge leggere torneranno a farsi sentire, con un incremento della probabilità di precipitazioni. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19,5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Molfetta di Sabato 14 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio, ma con un ritorno della pioggia in serata. Nei giorni successivi, si prevede un clima variabile, con possibilità di schiarite alternate a momenti di pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo continueranno a oscillare tra nuvole e pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.25 mm 38.5 ONO max 46.5 Maestrale 68 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +18.1° perc. +17.6° 0.11 mm 34.7 ONO max 43.6 Maestrale 63 % 1009 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 39 % 32.5 ONO max 41.1 Maestrale 58 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.2° perc. +18.7° 0.88 mm 28.8 NO max 33.6 Maestrale 59 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.7° perc. +19.1° 0.23 mm 30.1 NNO max 34.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.2° prob. 32 % 25.4 NO max 33.8 Maestrale 47 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° prob. 18 % 23.5 NO max 32.5 Maestrale 54 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.4° prob. 44 % 25.2 ONO max 36.4 Maestrale 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:59

