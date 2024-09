Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Molfetta per Venerdì 20 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli. La giornata si svilupperà con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo un clima più stabile e piacevole.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano che ci saranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, contribuendo a una sensazione di calore.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede una transizione verso cieli sereni, con temperature che saliranno fino a 22,3°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 11% al 26%. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità che si aggireranno intorno ai 12 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una percezione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a stabilizzarsi, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente composta da nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 12,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65%, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. I venti continueranno a essere leggeri, con una direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 70%, ma le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Molfetta indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature miti e i cieli sereni favoriranno un clima piacevole, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare intorno ai 21-22°C e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.17 mm 11.3 NNO max 14.3 Maestrale 73 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.25 mm 9 NNO max 13.2 Maestrale 76 % 1015 hPa 6 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° prob. 67 % 14.1 NNO max 15.9 Maestrale 72 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 17 % 14.9 NNO max 14.3 Maestrale 69 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 14 % 13.7 N max 12.6 Tramontana 66 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 2 % 12.9 NNE max 12 Grecale 65 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 2 % 10.5 NNE max 11.4 Grecale 69 % 1018 hPa 21 cielo sereno +21.3° perc. +21.3° prob. 2 % 5.5 N max 6 Tramontana 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:49

