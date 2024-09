Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevedono piogge leggere con una temperatura di circa 21,4°C e una probabilità di pioggia del 68%. Le condizioni miglioreranno durante la mattinata, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 23°C. Il pomeriggio manterrà cieli poco nuvolosi e una temperatura di 21,5°C alle 17:00. Sabato 21 Settembre si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,6°C. Domenica 22 Settembre, invece, porterà cieli coperti e temperature intorno ai 22,4°C, con un clima più fresco e grigio in serata.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, Monopoli si troverà sotto l’influenza di piogge leggere. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno ai 21,4°C, con una copertura nuvolosa del 29% e una velocità del vento di 4,8 km/h proveniente da Est-Sud Est. La probabilità di pioggia sarà di 68%. Proseguendo verso le 01:00, le condizioni rimarranno simili, con una temperatura costante di 21,4°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa a 0%. La pioggia continuerà a cadere, con un’intensità di 0,16 mm.

Alle 02:00, la situazione non cambierà molto, con piogge leggere e una temperatura di 21,2°C. A partire dalle 03:00, ci sarà un miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e una temperatura di 21,3°C. La velocità del vento aumenterà a 4,7 km/h. La mattina di Venerdì si aprirà con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 23°C alle 08:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura raggiungerà i 23°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 21,5°C. La sera di Venerdì sarà caratterizzata da cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C alle 21:00. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1019 hPa, garantendo un clima stabile.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 20,7°C. Alle 00:00, la copertura nuvolosa sarà del 3%, con una velocità del vento di 12,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino alle 03:00, quando la temperatura si manterrà costante.

La mattina di Sabato inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 22,2°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 18,1 km/h. A partire dalle 10:00, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura di 22,6°C e una copertura nuvolosa che non supererà il 7%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C alle 15:00, con cieli sereni e una leggera brezza. La sera di Sabato si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno a 21°C alle 21:00. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1020 hPa, garantendo un clima piacevole per il fine settimana.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa 20,8°C. Alle 00:00, la copertura nuvolosa sarà del 45%, con una velocità del vento di 9,4 km/h. A partire dalle 01:00, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura di 20,7°C e una copertura nuvolosa del 100%.

La mattina di Domenica sarà caratterizzata da cieli coperti, con temperature che si aggireranno intorno ai 22,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10,6 km/h. A partire dalle 11:00, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che non supereranno i 22,8°C.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 22,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con cieli coperti fino a sera. La sera di Domenica si preannuncia grigia, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,2°C alle 21:00. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1018 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Monopoli si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente piovoso che si trasformerà in una giornata di Sabato serena e piacevole. Domenica, invece, porterà nuvole e temperature più fresche. Gli amanti del sole potranno approfittare del Sabato per attività all’aperto, mentre Domenica sarà più adatta per momenti di relax al chiuso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.