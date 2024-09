Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palo del Colle di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e una predominanza di cieli sereni, con occasionali nubi sparse nel corso della giornata. Le condizioni climatiche si presenteranno favorevoli, con una temperatura massima che raggiungerà i 28,8°C nel pomeriggio e una minima di 21°C durante la notte. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 32% e il 66%, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud-est, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento di circa 5,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura che salirà fino a 27°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 82% intorno alle 07:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 41% entro le 09:00.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 28,8°C. La brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h, renderà l’atmosfera gradevole. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 9% e il 29%, garantendo ampie schiarite.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 24°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palo del Colle indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per godere di passeggiate e momenti di relax all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 4.1 OSO max 8.6 Libeccio 66 % 1016 hPa 4 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 2.7 SO max 3.3 Libeccio 62 % 1016 hPa 7 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 4.3 S max 7.7 Ostro 51 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +26.8° Assenti 4 SSE max 10.5 Scirocco 37 % 1016 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +27.8° Assenti 3.9 E max 13.8 Levante 32 % 1014 hPa 16 nubi sparse +27.1° perc. +27.1° Assenti 8.4 SE max 20 Scirocco 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 13.2 SSO max 20.5 Libeccio 57 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 9.9 SSO max 17.5 Libeccio 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.