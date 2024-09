Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 97%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e la temperatura salirà fino a raggiungere i 20°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 23,8°C. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni più stabili e soleggiate, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.43 mm 10.7 ONO max 20.3 Maestrale 97 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.25 mm 7 ONO max 13 Maestrale 97 % 1006 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 78 % 1.5 ESE max 2.4 Scirocco 95 % 1006 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 25 % 6.6 NNE max 4.3 Grecale 79 % 1008 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 20 % 9.5 N max 6.9 Tramontana 64 % 1007 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° prob. 11 % 1.7 NNE max 7.2 Grecale 57 % 1006 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 10 % 6.9 S max 10.3 Ostro 74 % 1007 hPa 21 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° prob. 7 % 12.2 S max 16 Ostro 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:03

